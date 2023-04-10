Токаев встретился с Алиевым в Акорде

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде, сообщается на сайте президента РК.

В Казахстане лидер Азербайджана находится с официальным визитом.

До самого прибытия Алиева в Акорде по традиции собрались члены кабмина двух стран.

Алиев стал первым главой другого государства, которого члены казахстанского правительства встречали новым составом.

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С выходом Касым-Жомарта Токаева началась официальная часть церемонии.

Президенты улыбчиво поприветствовали друг друга рукопожатиями и продолжили встречу в узком составе.

В последний раз президент Азербайджана Ильхам Алиев приезжал в Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях: в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ, которые прошли в Астане в октябре прошлого года.

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