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Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику, передает БелТА.

Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным; тот его поддержал «по всем направлениям», предложил пересмотреть двусторонние соглашения и решить, «какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Белоруссии».

«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент считает, что страны Запада «растоптали» договоры и соглашения, данные в рамках Будапештского меморандума, «и никакой безопасности нет». «Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?» — задался он вопросом.

Президент Белоруссии также добавил, что Минск и Москва должны проанализировать договоры по безопасности или принять новый для полной безопасности Белоруссии. В рамках переговоров в Минске Александр Лукашенко и Сергей Шойгу также обсудили вопросы, связанные с боевой подготовкой базирующейся в Белоруссии совместной российско-белорусской группировкой войск.

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