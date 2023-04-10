Министр иностранных дел Казахстана отправится с визитом в Россию

Мурат Нуртлеу

CentralAsia (KZ) - Новый министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 11 апреля отправится в Россию с официальным визитом. Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, его пригласила российская сторона, передает Власть.kz.

«11 апреля по приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя премьера-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию. В рамках визита планируются его встречи и переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым», - сообщил Смадияров.

По его словам, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по вопросам региональной и международной повестки дня.

А 14 апреля Мурат Нуртлеу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде.

«В ходе заседания будут рассмотрены состояние и перспективы взаимодействия в рамках СНГ, а также обсуждены конкретные предложения по активизации многостороннего сотрудничества на площадке Содружества. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», - сообщил Смадияров.

Также планируется принять ряд решений, направленных на укрепление взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах, одобрить ряд проектов документов для внесения на рассмотрение заседаний Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, запланированных к проведению в этом году.

В тот же день, по информации МИД, в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Россия». На встрече будут обсуждаться дальнейшие перспективы шестистороннего сотрудничества с учетом итогов первого саммита «Центральная Азия – Россия», состоявшегося 14 октября 2022 года в Астане. Кроме того, главы делегации обсудят вопросы торгово-экономического, транспортно-транзитного, индустриального и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

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