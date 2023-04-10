Казахстанскому оппозиционеру Жанболату Мамаю назначили шесть лет заключения условно

CentralAsia (KZ) - Суд №2 Бостандыкского района Алматы назначил лидеру незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболату Мамаю шесть лет лишения свободы условно с запретом заниматься общественно-публицистической деятельностью, сообщает «Власть».

Оппозиционного политика признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса республики:

часть 2 статьи 378 («Оскорбление представителя власти»);

пункт 3 части 2 статьи 274 («Распространение заведомо ложной информации»);

часть 1 статьи 272 («Организация массовых беспорядков»).

Помимо условного срока Мамаю в течение шести лет запретили заниматься политической и публицистической деятельностью, включая активность в социальных сетях.

Также с лидера Демпартии в доход государства взысканы судебные издержки на сумму 800 400 тенге (около $1800).

Решение суда не вступило в законную силу. При этом Мамай считает дело политически мотивированным, он не признал вину ни по одному из пунктов и намерен обжаловать приговор.

25 февраля 2022 года Жанболата Мамая арестовали на 15 дней за участие в несанкционированном митинге в память о жертвах «Кровавого января». Активист 13 марта должен был выйти из ИВС, однако этого не произошло — следственный суд арестовал его еще на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса: о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

В июне того же года сообщалось, что находящийся под стражей лидер Демпартии стал фигурантом еще одного дела, его обвинили в организации массовых беспорядков и распространении заведомо ложной информации в ходе январских протестов.

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