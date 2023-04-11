экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Три основных направления экспорта Монголии: Китай, Швейцария и Южная Корея

CentralAsia (MNG) -  По данным Главного таможенного управления Монголии, внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 57 процентов в годовом исчислении до 5,7 миллиарда долларов США в первом квартале 2023 года.

Монголия зарегистрировала профицит внешней торговли в размере около 1,8 млрд долларов в первом квартале, в основном из-за значительного увеличения экспорта продукции горнодобывающей промышленности.

Китай, Швейцария и Южная Корея были тремя основными направлениями экспорта Монголии в первом квартале, на которые приходилось более 97 процентов от общего объема экспорта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com