Три основных направления экспорта Монголии: Китай, Швейцария и Южная Корея

CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления Монголии, внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 57 процентов в годовом исчислении до 5,7 миллиарда долларов США в первом квартале 2023 года.

Монголия зарегистрировала профицит внешней торговли в размере около 1,8 млрд долларов в первом квартале, в основном из-за значительного увеличения экспорта продукции горнодобывающей промышленности.

Китай, Швейцария и Южная Корея были тремя основными направлениями экспорта Монголии в первом квартале, на которые приходилось более 97 процентов от общего объема экспорта.

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