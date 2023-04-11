Количество акционеров в Монголии достигло 2,4 млн

CentralAsia (MNG) - В 2022 году на рынке ценных бумаг действовало 595 организаций, а количество владельцев счетов достигло 2,4 млн человек.

Опубликован отчет Комиссии по финансовому регулированию за 2022 год, в котором показано, что общий объем торгов ценными бумагами сократился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 59 млрд тугриков. Однако рыночная стоимость увеличилась на 15,2 процента, а индекс ТОП-20 снизился на 6 846,1 пункта.

47 юридических и 465 физических лиц торговали драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, действовали по специальной лицензии и продали драгоценных металлов на 67 миллиардов тугриков и приобрели драгоценных металлов на 700 миллиардов тугриков.

Кроме того, в компиляцию была включена информация о небанковских финансовых организациях (НБФО). В прошлом году действовало 513 НБФО, при этом количество их клиентов уменьшилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим годом, а 94,2 процента всех клиентов были клиентами финтеха.

Количество кредиторов сократилось на 29,2 процента, при этом на долю финтех-заемщиков приходится 78,8 процента.

Количество сберегательно-кредитных кооперативов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13, а количество членов уменьшилось на пять процентов. В 2022 году совокупные активы сберегательно-кредитных кооперативов также уменьшились на 8,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

В отчетном году было 305 брокерских компаний по недвижимости, которые действовали со специальной лицензией и приобрели недвижимость на сумму 1,7 трлн тугриков примерно в 9000 сделках.

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