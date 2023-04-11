Экспорт угля Монголии вырос на 2,5 млн тонн

Хурэлбаатар Чимэд

CentralAsia (MNG) - На последнем заседании Кабинета министров министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд дал информацию о валютных резервах.

Он сказал: «Прошло шесть месяцев с тех пор, как правительство приняло решение увеличить валютные резервы Монголии. В то время он упал до 2,5 млрд долларов США, но на конец марта 2023 года он составлял 3,438 млрд долларов США».

За последние шесть месяцев они перевели каждую транзакцию, связанную с экспортом угля, в цифровую форму. Всего было заключено 863 договора, соответственно уголь был вывезен. Монголия экспортировала 14 млн тонн угля за первые три месяца этого года.

По сравнению с 2019 годом экспорт угля увеличился на 2,5 млн тонн. Это свидетельствует о том, что предложения правительства по экспорту угля дают результаты.

Третий результат — уголь торгуется на онлайн-бирже. Монголия вводит конкуренцию при продаже нашей продукции на бирже, и у нас все хорошо.

Три компании «Эрдэнэс Таван Толгой», «Тавантолгой» и «Energy Resources» продают на бирже 800 тысяч тонн угля. Например, цена на уголь, который продавался по 100 долларов, выросла до 180 долларов, а энергетический уголь, который продавался по 9,5 долларов за тонну, теперь продается по 73 доллара. Происходит много позитивного.

Он также отметил, что уровень инфляции в Монголии снизился до 10,6% за первые три месяца. В конце 2022 года она составляла 13,2 процента, поэтому инфляция медленно снижается.

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