Улан-Батор примет квалификационный олимпийский турнир FIBA 3X3

CentralAsia (MNG) - Вчера мэрия столицы и Монгольская баскетбольная ассоциация 3x3 подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. В соответствии с Меморандумом Улан-Батор будет принимать международные турниры по баскетболу 3х3, тренировки и другие мероприятия.

В частности, Монголия ежегодно будет принимать Мировой Гран-при Международной федерации баскетбола (ФИБА) под названием FIBA 3X3 Ulaanbaatar Mayor Challenger. В связи с этим губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д. Сумъяабазар принял президента Монгольской ассоциации баскетбола 3х3 Л. Мягмаржава и мужскую сборную Монголии по баскетболу 3х3.

Запланированный на 16–17 июня 2023 года на площади Сухэ-Батор в Улан-Баторе Мировой Гран-при, олимпийский квалификационный турнир, в котором примут участие лучшие команды из 11 стран. FIBA 3X3 Ulaanbaatar Mayor Challenger будет транслироваться в прямом эфире более чем в 150 странах.

Баскетбол 3х3 считается городским командным видом спорта номер один в мире и главным событием для туризма, так как часто проводится в исторических и центральных точках городов и создает праздничную атмосферу с непрерывными музыкальными и развлекательными мероприятиями для зрителей.

С начала года стартовали олимпийские квалификационные турниры, и мужская и женская национальные сборные Монголии 3x3 неустанно готовились к участию в турнирах в полном составе.

Мэрия столицы планирует построить 118 баскетбольных площадок 3x3 по всей столице с целью создания здоровой среды для детей и молодежи, чтобы они могли правильно проводить свободное время. 34 из них будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, а в течение этого года будет построено 40 кортов.

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