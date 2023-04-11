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Лучшие фигуристы России приедут в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Дмитрий Алиев покажут мастер-класс в Улан-Баторе.

Совместное шоу ведущих российских фигуристок, таких как Камила Валиева, пройдет на крытом катке Steppe Arena в Улан-Баторе, столице Монголии.

6 и 7 мая в спорткомплексе Steppe Arena выступят 16 лучших звезд фигурного катания России. Известно, что на это шоу приедут лучшие фигуристы мира, такие как Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Дмитрий Алиев. Сообщается, что имена оставшихся лучших спортсменов будут объявлены в ближайшее время.

Камила Валиева сказала: «Я рада, что фигурное катание закладывает основу для своего интенсивного развития в Монголии. Я уверена, что монгольские фигуристы скоро будут участвовать в международных соревнованиях и показывать отличные выступления. Я хочу, чтобы вы все были сильными и непоколебимыми в нашей дружбе. Я надеюсь увидеть с вами скоро в Улан-Баторе».

источник: Middle Asian News

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