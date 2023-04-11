В Афганистане женщины открывают собственные предприятия на фоне ограничений на трудоустройство

CentralAsia (CA) - Потеряв работу из-за жесткой политики талибов, несколько бывших сотрудниц государственных учреждений Афганистана открыли собственные предприятия, сообщает TOLOnews.

Это решение было принято после того, как власти «Талибана» запретили женщинам в Афганистане работать в неправительственных организациях.

Несколько студенток в Афганистане неоднократно заявляли, что у них возникли психические и эмоциональные проблемы в результате закрытия в стране колледжей и университетов для девочек.

Среди тех, кто работал до прихода к власти талибов, многие бежали за границу в поисках лучших возможностей, а те, кто не смог, переживают тяжелый гуманитарный кризис.

Женщины обратились к талибам с просьбой предоставить им возможность вернуться на свои рабочие места в правительстве и других учреждениях. Афганские женщины заявили, что сталкиваются с финансовыми трудностями, и призвали действующее правительство снять ограничения на трудоустройство женщин в стране.

Сима — единственный кормилец своей семьи из восьми человек. Она утверждала, что работала в Академии наук Афганистана, но теперь, чтобы обеспечить свою семью, она начала производить «боланис», лепешки с начинкой.

Сима добавила, что вложила в свой бизнес 10 000 афганских валют. «Когда к власти пришли талибы, я потеряла работу. Я заняла немного денег у родственников и начала свой небольшой бизнес, чтобы справляться с жизненными трудностями и платить за аренду жилья», — цитирует ее афганское информационное агентство.

«Они должны разрешить женщинам работать. Я единственный кормилец семьи. Если я не буду работать, мои дети и семья будут голодать», — говорит Басира, бывший сотрудник учреждения. «Есть семьи, у которых нет кормильцев, а женщин заставляют работать», — сказала Марьям, еще одна бывшая сотрудница.

Между тем, заместитель министра экономики Афганистана Абдул Латиф Назари заявил, что министерство обеспечит работой молодежь, используя инфраструктурные проекты. «Исламский Эмират не упускает шанса обеспечить работой молодое поколение. Запуская макроэкономические и инфраструктурные инициативы, мы хотим сократить бедность в обществе и обеспечить работой молодое поколение», — добавил Назари.

Минэкономики приостановило трудоустройство женщин в неправительственных организациях в декабре 2022 года, но вопрос до сих пор не решен.

С тех пор как талибы захватили власть в Кабуле, тяжелая гуманитарная ситуация усугубилась в результате беспрецедентного общенационального экономического, финансового и гуманитарного кризисов.

Согласно сообщениям, талибы демонтировали систему, чтобы отреагировать на насилие по признаку пола, создали новые барьеры для доступа женщин к медицинскому обслуживанию, не позволяли женщинам-работницам по оказанию помощи выполнять свою работу и нападали на протестующих за права женщин.

Несколько активистов в области прав человека и образования недавно призвали мировых лидеров в открытом письме усилить дипломатическое давление на талибов, чтобы они вновь открыли средние школы для девочек в раздираемой войной стране, а также позволили им ходить на работу.

Более того, в более раннем заявлении Барр из HRW заявил, что отказ талибов от прав женщин и девочек начался сразу после того, как они пришли к власти 15 августа 2021 года.