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Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введен больше трех лет назад в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в уведомлении на сайте Белого дома без дополнительных разъяснений.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 2020 году на фоне пандемии коронавируса 45-м президентом Дональдом Трампом. Байден позднее продлил его действие. В январе президент сообщал руководству Конгресса США, что планирует отменить режим ЧС с 11 мая, однако законодатели решили прекратить его действие немедленно. Закон об этом и подписал Байден.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, за период пандемии было зарегистрировано около 104 млн заражений коронавирусом. Умерли 1,1 млн человек.

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