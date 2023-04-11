В Туркменистане ожидается аномальная жара

CentralAsia (TM) - В Туркменистане 12-13 апреля ожидается аномально жаркая погода. В некоторых районах температура поднимется выше 40 градусов, сообщает «Метеожурнал».

12 апреля в Ахалской, Балканской и Марыйской областях температура поднимется до +36…+41°, в прибрежных районах Каспия – до +21…+26°, в Лебапской области – до +32…+37°, в Дашогузской – до +29…+34°.

13 июля в Ахалской области будет +37…+42°, в Балканской – +36…+41°, в прибрежных районах – +18…+23°, в Марыйской и Лебапской областях – +37…+42°, в Дашогузской области – +36…+41°.

14 апреля ожидается резкое понижение температуры: в Балканской области до +16…+21°, в Ахалской – до +21…+26, на востоке области – до +27…+32, в Марыйской области – до +32…+37°, в Лебапской области – от +23…+28 на севере и до +36…+41 на юге региона, в Дашогузской области – до +20…+25°.

Для апреля подобная температура считается аномальной, отмечает издание. Так, за всю историю наблюдений за погодой, максимальная температура в апреле в Ашхабаде достигала + 39,6° в 2015 году и +39,4° в 2008 году.