Путину представили соглашение об объединенной с Кыргызстаном системы ПВО

CentralAsia (KG) - Правительство России представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму российско-кыргызское соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

РФ и Кыргызстан (республика является составной частью ОС ПВО СНГ) подписали соглашение о создании ОРС ПВО 16 августа 2022 года «в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе». На период действия соглашения Кыргызстан передаст России участок площадью 5 га.

Объединенная система ПВО государств—участников СНГ была создана в феврале 1995 года. К системе присоединились все страны содружества, за исключением Азербайджана и Молдовы. К 2022 году активными участниками остались Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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