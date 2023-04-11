Токаев заявил о планах Казахстана увеличить экспорт нефти в обход России

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CentralAsia (KZ) - Казахстан рассчитывает увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан и придать этим поставкам долгосрочный стабильный характер, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Акорды.

«Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки», — отметил Токаев и напомнил, что в 2023 году произошла отправка первой партии казахстанской нефти через Азербайджан.

Президент Казахстана также подчеркнул, что важно раскрыть потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), что предполагает создание единых транспортных операторов и формирование замкнутого логистического цикла.

ТМТМ — международный транспортный коридор, пролегающий в обход России через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

До этого основной экспортный путь казахстанской нефти лежал через Россию. Сырье доставляли в пункты назначения по системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска и затем по морю.

В июле 2022 года Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток работу Каспийского трубопроводного консорциума для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.

После этого Токаев поручил наладить новые способы поставки в обход России, в том числе по морю. Он назвал приоритетным Транскаспийский маршрут.

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