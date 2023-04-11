За сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции и семь случаев коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 410 484 случая КВИ+ и 90 966 случаев КВИ-.
На 11 апреля лечение получают 1 819 человек (1 636 КВИ+ и 183 КВИ-), из них в стационарах находятся 183 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 636. Трое пациентов в тяжелом состоянии, крайне тяжелых и подключенных к ИВЛ нет.
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