Монголия планирует к 2024 году продавать 50-60 процентов угля через биржу

CentralAsia (MNG) - Министр горнорудной и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал представил решение и сказал: «Закон о горнодобывающей бирже принят. Он будет реализован с предстоящего 1 июля. Пункт 5.8 статьи 5 закона предусматривает, что биржа должна быть создана самостоятельно или при Монгольской фондовой бирже. Согласно закону, в рамках решения, которое будет принято правительством, правительство в среду приняло официальное решение о продаже угля на базе Монгольской фондовой биржи. Компания Erdenes Mongol продает от 130 000 до 140 000 тонн угля 21 компании-клиенту на трех аукционах, начиная с 9 февраля».

Это количество угля будет продано за месяц. Монголия планирует продать на бирже 12 млн тонн угля до 1 июля 2023 года. К 2024 году планируется увеличить годовую биржевую торговлю углем с 50 до 60 процентов, а в 2025 году весь уголь будет продаваться на бирже.

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