Улучшение преподавательского потенциала в Монголии

CentralAsia (MNG) - В ноябре 2022 года НПО «Обучение для Монголии» стала официальным членом международной организации «Обучение для всех», которая работает над расширением доступа к образованию и сокращением неравенства в более чем 60 странах.

НПО «Обучение для Монголии» работает над улучшением доступа к образованию и созданием возможностей для каждого ребенка создать будущее, которого они хотят, отбирая молодых лидеров, которые привержены позитивным изменениям в обществе и работают в качестве основных учителей в течение двух лет в средних школах с нехваткой учителя.

6 апреля исполнительное агентство правительства, Главное управление образования (ГУО), заявило, что продолжит поддерживать эту программу на политическом уровне. В результате глава Главного управления образования Т. Ням-Очир и исполнительный директор общественной организации «Обучение для Монголии» Г. Гантушиг подписали меморандум о сотрудничестве, и это сотрудничество будет продолжаться в течение пяти лет.

Начальник Главного управления образования Т.Ням-Очир сказал: «Благодаря этой программе можно будет поддерживать и работать вместе в общеобразовательных школах с нехваткой учителей в сельской местности, назначая основных учителей, обеспечивая их регулярное обучение и разработка, а также оказание методической поддержки и помощи».

Согласно среднесрочному плану развития сферы образования, к 2030 году Монголия нуждается в 32 000 новых учителей общего образования. Поэтому существует большая потребность в подготовке новых молодых и отличных учителей.

Исполнительный директор общественной организации «Обучение для Монголии» Г. Гантушиг сказал: «В рамках программы в 2022-2024 учебном году мы направим 16 участников в средние школы в аймаках Баянхонгор, Говьсумбэр, Дорнод, Хубсугул, Хэнтий, Сэлэнгэ и Дархан-Уул для обучения математике, истории, обществознанию, информационным технологиям, физической культуре, монгольскому языку и английскому языку».

Набор на программу с 2023 по 2025 год продлится до 20 апреля, и молодые люди, желающие внести реальный вклад в развитие сельских районов и сообществ через сферу образования со степенью бакалавра или выше, могут подавать свои заявки.

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