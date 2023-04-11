На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Видео

CentralAsia (CA) - Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром 11 апреля. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«В 06:31 произошло извержение вулкана Шивелуч! Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над посёлками Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, заволокло пепловой тучей. В Ключах и селе Майском начался пеплопад. Жителям рекомендуется оставаться дома, без надобности не покидать помещений!», – написал Олег Бондаренко.

По данным института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, есть угроза, что раскалённые потоки лавы перекроют трассу. Из-за высоких выбросов пепла – 15-20 км – в зоне над вулканом ввели красный код авиаопасности. При этом учёные предсказывали извержение за несколько месяцев до того, как оно началось.

«Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии (самая сильная и бурная стадия извержения вулкана. – Авт.). Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идёт снег, метель. Однако, по расчётам, высота пеплового облака составила 15 км», – говорится в сообщении.

Жители посёлка Ключи говорят, что небо почернело, а со стороны вулкана слышен грохот. Из-за извержения и последующего пеплопада в населённом пункте отменили уроки в школах, детей будут обучать в дистанционном режиме.

На месте работает группа учёных института. Они намерены уточнить параметры извержения и обеспечить безопасность населения Усть-Камчатского района.

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, состоящий из нескольких других вулканов: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Его возраст учёные оценивают в 60-70 тысяч лет. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 км юго-западнее Шивелуча.