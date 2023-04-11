На Камчатке прошел сильнейший за 60 лет пеплопад из-за извержения вулкана. Фото

CentralAsia (CA) - Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за последние 60 лет, сообщил «КоммерсантЪ» директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см.

«Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах — наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте — последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см, и пеплопад продолжается»,— сообщил Озеров.

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Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края. Выпадение пепла началось около 6:00 и продолжалось более четырех часов. Людям рекомендовали не покидать дома, в школах отменили уроки. Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля временно приостановили проезд по автодороге Мильково-Ключи-Усть-Камчатск.

В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. В этих же селах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом. Как сообщил корреспонденту «Ъ» министр по делам ЧМ региона Сергей Лебедев, в ближайшее время будет организован подвоз чистой питьевой воды из ближайшей воинской части.

Вулканологи предупредили, что пепловое облако от вулкана Шивелуч может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от исполина, а также другие населенные пункты региона. Сейчас пепловый шлейф распространился почти на 500 км.

Вулкану присвоен наивысший, «красный», код авиационной опасности. На месте сейчас работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.

Сообщается, что пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. На такой стадии извержения с вулкана сходят пирокластические потоки, наблюдаются мощные пепловые выбросы и обвалы, пеплопады в населенных пунктах.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60–70 тыс. лет.