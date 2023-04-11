В Узбекистане в ближайшие дни ожидается сильный ветер и жара до 37 градусов
- Узбекистан, погода
- 14:02, 11 апреля 2023
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- Обновлено: 14:05, 11 апреля 2023 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На территорию Узбекистана 12 апреля начнётся вынос сухого и жаркого воздуха с юга. 13−14 апреля дневная температура воздуха по большей части территории страны повысится до +30…+35 градусов Цельсия, по северу, югу и пустынной зоне — до +37 градусов, сообщил глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.
12−14 апреля по стране местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям 13−14 апреля местами возможны порывы до 25−28 м/с.
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