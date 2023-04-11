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Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан на полгода запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом. Соответствующий приказ министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева появился в банке нормативных правовых актов.

Как указано в документе, приказ согласовали в том числе с КНБ.

Причиной ограничения стало падение цен на пшеницу в Казахстане при больших объёмах её нелегального ввоза. За несколько месяцев тонна пшеницы подешевела вдвое – до 80-85 тысяч тенге.

В 2022 году в Казахстане собрали один из самых высоких урожаев за 10 лет. На обмолот пустили 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 35% больше, чем в 2021 году. Сбор пшеницы вырос на 38,9%, до 16,4 млн тонн.

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