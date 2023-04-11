Казахстан подал иски на операторов месторождений нефти Кашаган и Карачаганак на 16 млрд долларов

Кашаган

CentralAsia (KZ) - Казахстан подал в международный арбитраж иски к компаниям, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Informburo.kz.

«Уполномоченный орган правительства в лице компании PSA подал иски в международный арбитраж на компании. Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать: иски подали в интересах народа Казахстана», – сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства.

Суммы исков, по словам Саткалиева, составляют 3,5 и 13 млрд долларов.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что компании, эксплуатирующие два крупных нефтяных месторождения в Казахстане, получили иск от правительства страны в арбитражном суде в связи с обвинениями в несанкционированных расходах.

Как отметили источники, правительство Казахстана считает, что партнёры по проектам не должны были вычитать расходы в размере 13 млрд по Кашагану и 3,5 млрд по Карачаганаку.

Разбирательство будет проходить Женеве и Стокгольме. Если государство добьется успеха, оно будет получать большую долю доходов от месторождений

Основными партнёрами по Кашагану являются Shell, Exxon Mobil, нацкомпания «КазМунайГаз», Eni и TotalEnergies. Партнёры по Карачаганаку – Shell и Eni.

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