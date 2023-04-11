экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане произошло 2 землетрясения, - казахские сейсмологи

CentralAsia (CA) -  Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Афганистане, сообщается на сайте some.kz.

Первое землетрясение произошло 11 апреля в 09:37 по времени Алматы. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был расположен в 840 км к юго-западу от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения составил 11,5. Магнитуда MPV - 5,4.

Еще одно землетрясение произошло в 10:52 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 963 км к юго-западу от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения - 11,3. Магнитуда MPV - 5,3. Сведений об ощутимости нет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com