В Афганистане произошло 2 землетрясения, - казахские сейсмологи

CentralAsia (CA) - Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Афганистане, сообщается на сайте some.kz.

Первое землетрясение произошло 11 апреля в 09:37 по времени Алматы. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был расположен в 840 км к юго-западу от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения составил 11,5. Магнитуда MPV - 5,4.

Еще одно землетрясение произошло в 10:52 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 963 км к юго-западу от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения - 11,3. Магнитуда MPV - 5,3. Сведений об ощутимости нет.