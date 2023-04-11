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Стало известно, на сколько лет Казахстану хватит нефти

CentralAsia (KZ) -  Запасов нефти в Казахстане достаточно, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Informburo.kz.

«На 100 лет хватит точно, по предварительным прогнозам. Но я хочу сказать, что у нас есть перспективные блоки. Правительство разработало и утвердило при поддержке главы государства новый модельный контракт, который именно для разведки этих месторождений предоставляет достаточно серьёзные преференции. Многие компании уже ими воспользовались, в частности подписал соответствующее соглашение «Лукойл», – сказал Саткалиев в кулуарах правительства.

Как он отметил, уже сейчас необходимо задумываться о восполнении ресурсов. Азербайджан выразил заинтересованность в инвестициях в этой сфере. Представители азербайджанской стороны поставили новые вопросы о разведке и добыче углеводородов.

«Мы понимаем, что исходя из растущей потребности в энергии, нам необходимо продолжать затраты на восполнение ресурсной базы», – резюмировал министр.

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