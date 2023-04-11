экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  Первоочередные меры, направленные на обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации, были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшегося 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главы узбекского государства.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросу эффективного использования площадки международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в конце апреля этого года в Ташкенте, для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран.

С удовлетворением отмечено плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.

Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com