Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) - Первоочередные меры, направленные на обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации, были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшегося 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главы узбекского государства.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросу эффективного использования площадки международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в конце апреля этого года в Ташкенте, для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран.

С удовлетворением отмечено плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.

Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.