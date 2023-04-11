Премьер Израиля Нетаньяху решил оставить министром обороны Йоава Галанта

Йоав Галант

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решил оставить министра обороны Йоава Галанта на своем посту. Об этом он рассказал в понедельник вечером в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве, посвященной эскалации ситуации в сфере безопасности.

«Между нами были разногласия, даже серьезные, но я оставил их позади. Мы продолжим работать вместе»,— сказал он (цитата по радио «Кан»).

Напомним, что 26 марта Нетаньяху объявил об отставке министра обороны, после того как последний призвал остановить реформу судебной системы в тот момент, когда премьер находился в зарубежной поездке. Однако официального уведомления об отставке Галант так и не получил.

На прошлой неделе ситуация в сфере безопасности в Израиле резко обострилась — территория страны подверглась практически одновременным ударам из сектора Газа, Ливана и Сирии. Также возросло число терактов, продолжились столкновения в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Поэтому министр обороны продолжил работу.

В своем выступлении Биньямин Нетаньяху коснулся этих событий. «Наша страна находится под угрозой террористической атаки»,— сказал он. При этом премьер-министр косвенно обвинил в происходящем противников судебной реформы, которые последние три месяца протестовали против планов правительства, и в итоге дело дошло фактически до раскола общества и армии.

«Наши враги интерпретировали призывы к сопротивлению как слабость нашей национальной силы»,— подчеркнул Нетаньяху. Он также обвинил в росте террористической активности предыдущее правительство во главе с Яиром Лапидом, которое подписало в октябре прошлого года соглашение с Ливаном о демаркации морских границ и разделе месторождений газа. Для правого лагеря во главе с Биньямином Нетаньяху эта сделка означала уступки ливанскому движению «Хезболла». Однако, придя к власти, он не отменил соглашение, которое завизировано, помимо прочего, Вашингтоном.

В то же время премьер добавил, что вчера он сказал Яиру Лапиду, который сейчас возглавляет оппозицию: «Когда вы заявляете, что Израиль рушится, как вы думаете, как это воспринимается нашими врагами? Они слышат, видят и пишут».

Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов, Нетаньяху прояснил ситуацию по одному из самых спорных для израильского общества вопросов. Он заявил, что формируемая сейчас в Израиле Национальная гвардия не будет подчиняться министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, который известен своими радикальными взглядами. «Это не будет чье-либо ополчение. Это будет организованный и профессиональный орган, который будет подчиняться одному из органов безопасности»,— сказал Нетаньяху. В то же время, по его словам, «Бен-Гвир был прав в своем желании создать Национальную гвардию — это фундаментальная, справедливая и необходимая опора для евреев и арабов. Нам нужна внутренняя безопасность, и мы привержены этому».

Нетаньяху также пообещал, что будет достигнут компромисс по поводу судебной реформы. Переговоры по этому вопросу между правящей коалицией и оппозицией проходят сейчас при посредничестве президента Израиля.