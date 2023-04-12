В Астане задержали митинговавших нефтяников из Жанаозена. Видео

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CentralAsia (KZ) - В Астане 11 апреля задержали митинговавших нефтяников из Жанаозена, передают местные СМИ.

Как пишет МИА «Казинформ», департамент полиции Астаны прокомментировал задержание рабочих из Жанаозена.

Так, департамент полиции Астаны сообщил, что группа работников сервисной компании нефтяной отрасли с 10 апреля в Астане организовала несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения, проинформировал департамент полиции Астаны.

«В связи с нарушением митингующими закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции», - сообщил департамент полиции Астаны.

В департаменте полиции сообщили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по статьям 488 и 667 КР КоАП, влекущим предупреждение или штраф в размере 30 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 15 суток. Их действиям будет дана правовая оценка, согласно действующему законодательству.

10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями.

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