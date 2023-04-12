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Монголы готовы встречать иностранных туристов. Welcome to Mongolia. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Туристическая отрасль начала готовиться к приему иностранных гостей.

Туристическая индустрия Монголии готовится к приему иностранных гостей под лозунгом «Давайте вместе построим дружественную Монголию для туристов».

В ноябре 2022 года Правительство Монголии объявило 2023 и 2024 годы «Годами посещения Монголии» и утвердило лозунг «Добро пожаловать в Монголию» («Welcome to Mongolia»). И страна поставила перед собой цель принять 1 млн иностранных туристов и заработать 1 млрд долларов США на туризме в 2024 году.

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