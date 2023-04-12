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Болгария поможет Монголии в области спортивной науки и медицины

CentralAsia (MNG) -  Министр спорта Болгарии Лечева и посол Монголии Саянаа Лхагвасурэн обсудили вопросы сотрудничества.

Министр молодежи и спорта Болгарии Весела Лечева во вторник встретилась с послом Монголии в Болгарии Саяной Лхагвасурэн.

Стороны обсудили возможности сотрудничества, и особый интерес посла Монголии вызвали образовательные и тренировочные программы Национальной спортивной академии. Так же, как и Болгария, Монголия хочет изучить физическое состояние своего народа, и Саянаа Лхагвасурэн предложила обмен опытом о методике, с помощью которой это можно было бы сделать.

Лечева и посол Монголии также остановились на роли государства и частного сектора в развитии спорта. Болгария прошла долгий путь в своих попытках найти баланс между государственными и частными инвестициями, но в долгосрочной перспективе именно государство лидирует в политике массового спорта, пояснила Лечева.

Болгария будет помогать Монголии в области спортивной науки и медицины, добавила Лечева.

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