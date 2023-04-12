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Приложение «Умный Эрдэнэт» запустят в аймаке Орхон в июне

CentralAsia (MNG) -  В 2021 году город Эрдэнэт принял программу «Цахим Эрдэнэт 1» - «Электронный Эрдэнэт 1» с целью стать умным городом.

Цель программы — предоставление качественных, доступных и удобных электронных услуг жителям аймака Орхон, внедрение умных технологий, безопасных для окружающей среды.

Интерфейс/приложение «Смарт Эрдэнэт» реализуется ООО «Монгольский Контент» в соответствии с планом реализации программы «Цахим Эрдэнэт 1». Представитель компании сообщил, что приложение будет включать в себя все информационные и платежные системы местных государственных услуг и будет доступно для использования в следующем июне.

ООО «Land owner» осуществляет обработку данных «Геоинформационной системы Эрдэнэт». Это позволит перевести территорию города Эрдэнэт в информационную систему «Географо-пространственная», а также зарегистрировать здания, зеленые насаждения, дороги, адресацию инфраструктуры, подземные инженерные сооружения, оптоволоконные кабели и загрузить их в базу данных.

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