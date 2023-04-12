Женщины-парламентарии Монголии встретились с представителями ПРООН

CentralAsia (MNG) - 10 апреля некоторые представители Группы женщин-парламентариев приняли представителей ПРООН во главе с Постоянным представителем ПРООН в Монголии Элейн М. Конкиевич.

ПРООН реализует проект «Поощрение гендерного равенства при принятии государственных решений и расширение прав и возможностей женщин в Монголии» при финансовой поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). В рамках проекта с 10 по 11 апреля в Улан-Баторе организован международный форум на тему «Обещание о равном представительстве в процессе принятия решений».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о значении Форума и опытом в области гендерного равенства и обеспечения участия и равного представительства женщин в принятии решений.

Отметив тот факт, что благодаря проекту ПРООН в Монголии достигнут определенный прогресс в обеспечении гендерного равенства, руководитель группы женщин-парламентариев Д. Сарангэрэл подчеркнула важность этой встречи с такими профессиональными экспертами в этот поворотный момент, когда поправки Закона о Великом Государственном Хурале. Поправки касаются таких вопросов, как переход на смешанную избирательную систему и повышение репрезентативности и инклюзивности избирательной системы. Ожидается, что это станет большим шагом вперед для всех усилий по достижению гендерного равенства в политике.

Постоянный представитель ПРООН в Монголии Элейн М. Конкиевич указала на важность не только руководства политической партии и законодательной реформы для обеспечения гендерного равенства в политике, но и информирования общественности о гендерном равенстве, особенно в процессе принятия решений. На встрече член Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины Ирена Хаджиабдич поделилась своим опытом по обеспечению гендерного равенства. Что касается кандидатских квот, то в 1998 г. было установлено, что женщины-кандидаты будут составлять 30% списка по Закону. избирательные списки должны быть женщинами.

Затем бывший член парламента Латвийской Республики Лолита Чигане предложила установить как можно более высокую гендерную квоту для женщин, чтобы увеличить представительство женщин в парламенте, исходя из прошлого опыта ее страны.

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