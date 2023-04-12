Монголия подтвердила, что продолжит активно сотрудничать с ШОС в качестве наблюдателя

// president.mn

CentralAsia (MNG) - 11 апреля Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин нанес визит вежловости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух Ухнаа заявил, что Монголия проводит миролюбивую, открытую, многоопорную и независимую внешнюю политику и стремится активно и продуктивно участвовать в многогранных торгово-экономических процессах, происходящих в регионе.

В этом контексте он подтвердил, что продолжит активно сотрудничать с членами ШОС, наблюдателями и странами-партнерами по диалогу в качестве наблюдателей.

Генеральный секретарь Чжан Мин дал высокую оценку участию Монголии в ШОС и выразил благодарность за ее активную деятельность с момента получения статуса наблюдателя.

Стороны обменялись мнениями об отношениях между Монголией и ШОС и сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортно-логистической, туристической, экологической и гуманитарной сферах.

источник: Middle Asian News

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