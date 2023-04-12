Отчет «От мечты к праху: изучение влияния добычи полезных ископаемых на общины скотоводов в Монголии»

CentralAsia (MNG) - «Форум-Азия» рекомендует установить более подробные и всесторонние критерии для лицензий на добычу полезных ископаемых.

«Азиатский форум по правам человека и развитию» (ФОРУМ-АЗИЯ) провел исследование по установлению фактов в октябре 2022 года и представил свой отчет «От мечты к праху: изучение влияния добычи полезных ископаемых на общины скотоводов в Монголии» 10 апреля 2023.

Исследовательская группа собрала свидетельства и данные от широкого круга заинтересованных лиц в сомонах Даланжаргалан, Улаанбадрах и Хатанбулаг аймака Дорноговь. Они проливают свет на пагубное, а иногда и фатальное воздействие добычи полезных ископаемых на права сообществ, в том числе на их здоровье, средства к существованию и окружающую среду.

По результатам исследования «Форум-Азия» разработал рекомендации для каждой заинтересованной стороны на местном, национальном и международном уровнях, включая правительство, горнодобывающие компании, правозащитников, СМИ и т.д. Одна из рекомендаций заключалась в том, чтобы установить более подробные и всесторонние критерии для предоставления и продления лицензий на разведку и добычу с четкими руководящими принципами уважения и защиты права общества на здоровую, безопасную и чистую окружающую среду.

Глава Центра по правам человека и развитию, участвовавший в этом исследовании в качестве партнера, Г. Уранцоож призвал горнодобывающие компании полностью соблюдать Руководящие принципы ООН в области бизнеса в аспекте прав человека, а также все соответствующие национальные законы и положения о горнодобывающей промышленности, права человека и защита окружающей среды при запуске доклада. Кроме того, она сказала, что компании должны реабилитировать и восстанавливать землю после завершения операций, обеспечивая минимальное долгосрочное воздействие на окружающую среду и окружающие сообщества.

Азиатский форум по правам человека и развитию (ФОРУМ-АЗИЯ) представляет собой сеть из 85 организаций-членов в 23 странах, в основном в Азии. Основанная в 1991 году, ФОРУМ-АЗИЯ работает над укреплением движений за права человека и устойчивое развитие посредством исследований, защиты интересов, развития потенциала и акций солидарности в Азии и за ее пределами. Он имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций и консультативные отношения с Межправительственной комиссией АСЕАН по правам человека.

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