Журналисты из Южной Кореи сделали репортаж об изменении климата в Монголии

CentralAsia (MNG) - Журналисты и операторы из Южной Кореи подготовили репортаж об изменении климата и ответных мерах в Монголии.

Журналисты Пак Мин-гу и Юнг Кунг-гу из южнокорейской JTBS, Сео Чимин и Ким Да-Джун из газеты «Охрана окружающей среды и сельское хозяйство Нунмин» встретились с министром охраны окружающей среды Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий во время своей работы в Монголии, и было проведено интервью о ходе национального движения «Миллиард деревьев», текущем состоянии опустынивания в Монголии и предпринимаемых против него действиях.

В рамках сотрудничества между Союзом журналистов Монголии и Союзом журналистов Республики Корея с 14 по 19 мая с.г. в Республике Корея пройдет монголо-корейский «Пресс-форум» на тему « Глобальное потепление и изменение климата». Журналисты обеих стран стремятся поднять свой голос в области охраны природы и донести через свои каналы новости и репортажи до общественности для взаимного обмена информацией. 25 монгольских журналистов примут участие в форуме в Южной Корее.

В 2022 году в Улан-Баторе прошел первый монголо-корейский пресс-форум.

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