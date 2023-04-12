Улан-Батор примет олимпийский квалификационный турнир

CentralAsia (MNG) - Монголия примет Мировой Гран-при, олимпийский квалификационный турнир, который пройдет 16-17 июня на площади Сухэ-Батора в городе Улан-Батор. В турнире примут участие лучшие команды из 11 стран.

С начала этого года стартовали олимпийские квалификационные турниры. FIBA 3X3 Ulaanbaatar Mayor Challenger будет транслироваться в прямом эфире более чем в 150 странах.

Монголия ежегодно будет принимать Мировой Гран-при Международной федерации баскетбола (ФИБА) под названием FIBA 3X3 Ulaanbaatar Mayor Challenger. Поэтому администрация города планирует построить 118 баскетбольных площадок 3х3 по всей столице, чтобы создать здоровую среду для детей и молодежи. 34 из них будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, а 40 судов будут построены в течение этого года.

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