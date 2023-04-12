Туризм приносит жизненно важные средства охотникам с беркутами в Монголии

CentralAsia (MNG) - Ежегодный монгольский фестиваль «Золотой беркут» — это шанс для охотников этнических казахов продемонстрировать свое мастерство и привлечь новое поколение. Охотники на орлов любят использовать своих многовековых лошадей и орлиное снаряжение традиционным способом, полученным от их предков, и… стремятся передать их следующему поколению. Для этого им нужно показывать это, продвигать это и быть примером, когда они собираются в одном месте, например, на ежегодном фестивале орлов. Фотографы помогают им продвигать и повышать осведомленность.

Этот вид туризма также приносит жизненно важные средства, без которых большинство охотников с беркутами уже не могут позволить себе дрессировку своих птиц; дрессированному беркуту требуется около 160 кг мяса в год при немалых затратах. Охотники с беркутами, работающие полный рабочий день, также являются пастухами домашних животных, и большинство из них не имеют работы, поэтому они зарабатывают на туристической деятельности.

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