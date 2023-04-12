На границе Азербайджана и Армении вспыхнули новые столкновения, есть погибшие

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CentralAsia (CA) - Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в районе Лачинского коридора, с обеих сторон погибли семь человек, сообщили военные ведомства двух стран.

«11 апреля примерно в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района [Армении] подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении», — сообщило азербайджанское Минобороны.

«11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. Армянская сторона предприняла ответные действия», — говорится в заявлении Минобороны Армении.

Тех и Дыг — армянское и азербайджанское названия населенного пункта, который находится примерно в 10 км от армянского города Горис и примерно в 40 км от Степанакерта, столицы непризнанной республики Нагорный Карабах, — у дороги, соединяющей эти два города.

С армянской стороны погибли четверо военных, шестеро ранены, с азербайджанской — погибли трое, количество пострадавших не называется.

Последние несколько часов обе стороны сообщают, что ситуация остается стабильной, стрельба приостановлена.