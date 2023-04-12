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Мэтью Миллер стал новым официальным представителем Госдепартамента США вместо Неда Прайса
Мэтью Миллер
Мэтью Миллер

CentralAsia (CA) -  На пост официального представителя Госдепартамента США назначен Мэтью Миллер. Соответствующее заявление госссекретаря США Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.

Ранее Миллер работал в Совете национальной безопасности США, где руководил информационно-разъяснительной работой и коммуникациями по Украине. До этого он занимал должность директора Управления по связям с общественностью в Минюсте США и был представителем генпрокурора США Эрика Холдера.

Прошлый представитель Госдепартамента Нед Прайс ушел в отставку 17 марта. Прайс получил новую должность, на которой он отвечает за политические и административные функции ведомства. Его заместитель Ведант Патель выполнял обязанности пресс-секретаря Госдепартамента до назначения Мэтью Миллера.

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