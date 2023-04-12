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Владимир Путин посетит Казахстан осенью 2023 года
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин посетит Казахстан осенью этого года. Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передаёт «Казинформ».

«Пользуясь случаем, выражаем благодарность за направление подтверждения готовности российской стороны организовать визит президента РФ Владимира Владимировича Путина в Казахстан осенью текущего года. Думаю, в рамках данного визита состоятся плодотворные переговоры, и мы сможем организовать межрегиональный форум. Как вы знаете, мы работаем над организацией данного важного мероприятия. Форум будет проходить в городе Костанай», - сказал Нуртлеу.

Сообщалось, что по итогам данной встречи был подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2023-2024 годы.

Последний раз Путин посещал Казахстан в октябре 2022 года. Тогда в Астане проходил саммит «Россия — Центральная Азия», где российский лидер встретился с президентами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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