ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. С 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года в Украине погибли 8490 мирных жителей, 14 244 пострадали.

Среди погибших после начала военных действий: 3817 мужчин, 2261 женщина, 265 мальчиков, 205 девочек. Пол 1911 взрослых и 31 ребенка определить пока не удалось.

Среди раненых: 3846 мужчин, 2575 женщин, 423 мальчика, 297 девочек. На данный момент не установлен пол 6829 пострадавших взрослых и 274 детей.

Согласно данным ООН, на подконтрольной Украине части Донбасса погибли 3927 человек, 5483 ранены. На территориях ДНР и ЛНР, контролируемых Россией, 652 убитых и 2316 раненых.

Из статистики следует, что большинство мирных жителей пострадали в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения — 7011 человек погибли, 13 945 ранены.

Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. В статистике утверждается, что речь идет в том числе о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной, Cеверодонецке. Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН.