Митинговавших в Астане нефтяников отпустили. Они возвращаются в Жанаозен

CentralAsia (KZ) - Бывшие работники нефтесервисного ТОО «БерАли Мангистау Company», митинговавшие перед зданием Минэнерго в Астане и впоследствии задержанные полицией, уже освобождены и возвращаются в Жанаозен (город Мангистауской области, на западе Казахстана), сообщила пресс-служба нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ), передает Informburo.kz.

«Экс-работники «БерАли Мангистау Company» освобождены и выехали поездом в Жанаозен», - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

В пресс-службе отметили, что между контактной группой КМГ и представителями «БерАли Мангистау Company» заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО «для их дальнейшего решения в правовом поле».

«В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников «БерАли Мангистау Company», - уточнили в компании.

«Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 8:57 по времени Астаны выехали поездом в г. Жанаозен», - отмечается в релизе.

В минувший понедельник около 150-ти уволенных рабочих «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в «дочку» «КазМунайГаза» - компанию «ОзенМунайГаз». Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь они провели на улице, а во вторник вечером полиция задержала более сотни протестовавших.

По данным ряда казахстанских СМИ и очевидцев, во вторник вечером на центральной площади Жанаозена собрались около 2 тыс. человек, которые требовали освобождения задержанных в Астане нефтяников.

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