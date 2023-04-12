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Премьер Украины назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление летом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью The Hill.

Он добавил, что союзники Украины не оказывают на нее давление по вопросу контрнаступления.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому»,— сказал он.

Шмыгаль добавил, что для готовности к наступлению Украине необходимо больше артиллерии, боеприпасов, ракет и танков. По его словам, военным также нужны истребители.

Представители украинского руководства неоднократно затрагивали тему контрнаступления. В начале марта этот вопрос поднял советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он допустил, что украинские силы перейдут в наступление через два месяца. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не исключал, что боевые действия могут активизироваться весной.

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