экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
65 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 410 549 случаев КВИ+ и 90 971 случай КВИ-.

На 12 апреля лечение получают 1 795 человек (1 607 КВИ+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 607. В тяжелом состоянии остаются два человека.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com