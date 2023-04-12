65 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 410 549 случаев КВИ+ и 90 971 случай КВИ-.
На 12 апреля лечение получают 1 795 человек (1 607 КВИ+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 607. В тяжелом состоянии остаются два человека.
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