Бывший глава полиции Алматинской области сбежал в Стамбул через Бишкек. Кыргызстан возбудил уголовное дело о незаконном пересечении границы

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - В кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает Tengrinews.kz.

«Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пресечения государственной границы. Учитывая важность дела, Генпрокуратура взяла дело в свое ведение. К поиску подключены самые опытные сотрудники. Мы направили в Кыргызстан запрос и сейчас будем вести совместные розыскные мероприятия. По данным наших кыргызских коллег, Кудебаев прибыл к ним и через аэропорт Манас улетел в Стамбул. Они дают сейчас такую информацию. У нас есть договор с Турцией, и сейчас мы работаем с ними. Всю информацию мы предоставить не можем, так как человек в бегах, это может навредить следствию», - сообщил он журналистам.

По словам Умиралиева, уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы расследуют и в Кыргызстане.

«Кыргызская сторона возбудила уголовное дело по незаконному пересечению границы», – сказал прокурор.

3 апреля Серик Кудебаев не явился на судебное заседание по своему делу, а судья сообщил, что генерал-майор пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Подсудимого объявили в международный розыск.

В пограничной службе КНБ РК заявили, что через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстана Серик Кудебаев не пересекал.

58-летний Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения