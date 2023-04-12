Кыргызстан и Узбекистан начали работы по восстановлению хранилища газа

CentralAsia (UZ) - Специалисты Кыргызстана и Узбекистана приступили к работам по восстановлению подземного хранилища газа в Кадамжайском районе Боткентской области для его совместного использования, сообщила пресс-служба «Узтрансгаза».

В феврале в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан министерства энергетики двух стран подписали «дорожную карту» по подготовке ТЭО проекта восстановления газохранилища «Северный Сох» для его совместного использования.

С узбекистанской стороны была сформирована рабочая группа Министерства энергетики, которая 10 апреля посетила Кадамжайский район Кыргызстана для изучения вопросов в рамках проведения исследований по проекту, говорится в сообщении «Узтрансгаза».

Специалисты проектного института «УзЛИТИнефтгаз» разработали техническое задание на проведение полевых исследований газовых скважин газохранилища «Северный Сох», проведено их предварительное обследование, добавили в пресс-службе.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что объём ПХГ составляет 2,5−3 млрд кубометров. «Из них может быть использовано 1,3 млрд кубометров газа, а остальное находится в буферной зоне. Это означает, что мы сможем поставлять в долину 13 млн кубометров газа ежедневно в течение зимнего сезона», — отметил тогда глава Минэнерго.