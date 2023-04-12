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Разработчица казахстанской вакцины от коронавируса QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана
Кунсулу Закарья
Кунсулу Закарья

CentralAsia (KZ) -  Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук при президенте Казахстана, сообщается на сайте Акорды.

Кунсулу Закарья – доктор биологических наук, профессор, действительный член Академии Естественных наук. Она возглавляет научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахского национального университета им. Аль-Фараби и входит в совет директоров вуза. В августе 2022 года возглавила национальный холдинг QazBioPharm.

Кунсулу Закарья руководила, координировала и контролировала исполнение десяти научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных. Выступала в качестве научного руководителя трёх научно-технических программ в области биологической безопасности. Победила в двух конкурсах Всемирного банка по программам коммерциализации технологий.

Широкой общественности Кунсулу Закарья наиболее известна тем, что разработала вакцину QazCovid-in (QazVac) против Covid-19 и создала технологию её производства. Она также является главным редактором научного журнала «Биобезопасность и биотехнология». На её счету более 200 научных публикаций, пять монографий, 29 патентов на изобретения (включая два международных), восемь научно-методических пособий, семь нормативно-технических документов по производству профилактических и диагностических препаратов.

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