В Казахстане ожидается резкое похолодание после 33-градусной жары

CentralAsia (KZ) - На всей территории Казахстана 13 – 15 апреля ожидается резкое похолодание, в северной части страны синоптики прогнозируют снег, в южной – дожди с градом.

«С холодным антициклоном и арктическими воздушными массами по всей территории республики ожидаются резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки; в северной половине страны преимущественно снег с низовой метелью, в южных регионах пройдут сильные дожди с грозами и градом. Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, в северных регионах – туман, гололед», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

На северо-западе и севере республики резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидается 14 апреля, в южных регионах – 15 апреля, но перед этим ожидается пик тепла на севере страны до +20 градусов, на юге – до +33 градусов.

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