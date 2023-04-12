Утечка документов Пентагона: в Украине действует спецназ стран НАТО: Великобритании, Латвии, Франции, США, Нидерландов, - «Би-би-си»

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CentralAsia (CA) - Один из документов Пентагона, утекших в соцсети при невыясненных обстоятельствах, содержит информацию о том, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО, в том числе Великобритании, пишет «Би-би-си».

Присутствие западного спецназа в Украине больше года было предметом спекуляций, но ни разу не подтверждалось.

С конца прошлой недели в соцсетях всплыли секретные доклады, подготовленные, судя по форме, для Объединенного комитета начальников штабов США. Большинство из них (есть как минимум одно исключение) не содержат явных признаков подделки, а источники в Пентагоне неофициально признают, что документы скорее всего подлинные.

Официально содержание документов Пентагон не комментирует. По факту их утечки ведутся расследования министерств обороны и юстиции.

В одном из документов с маркировкой «совершенно секретно» упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких формально не участвующих в войне стран. Документ датирован 23 марта; говорится, что самый крупный контингент имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).

Где конкретно они находятся и что делают, в документе не сказано.

Как отмечает корреспондент «Би-би-си» Пол Адамс, эти цифры могут быть невысоки и могут колебаться, но силы спецназа по своей природе высоко эффективны. Москва периодически утверждала, что в конфликте в Украине силы НАТО действуют напрямую, и этот документ может сыграть ей в этом на руку.

Министерство обороны Великобритании в соответствии со своей политикой не комментирует утверждения о присутствии спецназа в Украине. Но случайно или нет, несколько часов назад оно выпустило отдельное заявление, в котором указывало, что якобы утекшие документы содержат «серьезные неточности». Какие именно документы и в чем неточности, оно уточнять не стало.