Глава МИД Китая посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Руководитель внешнеполитического ведомства Китая Цинь Ган примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Узбекистане.

Как сообщает агентство Xinhua, по приглашению и. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова член госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган с 12 по 13 апреля посетит Узбекистан и примет участие в четвертой встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и России рассмотрят текущую ситуацию в Афганистане.

Кроме того, 14 апреля ожидается проведение заседания совета министров иностранных дел СНГ с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Туркменистана, а также исполнительного комитета СНГ. Предусматриваются обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение совета глав государств содружества.

В этот же день Самарканд примет шестую встречу министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.

Напомним, 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое пройдет в Самарканде.