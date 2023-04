ISW: Российские войска продвинулись к югу от Кременной в Луганской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 12 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска добились успехов в продвижении в лесном массиве к югу от Кременной в Луганской области.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 апреля, видны части 76-й гвардейской дивизии ВДВ, действующие в 4 км к югу от Кременной. Дополнительные кадры показывают, что российские войска захватили другие украинские позиции в лесу в 5 км от Кременной на том же направлении.

«Это указывает на то, что подразделения десанта продвинулись в окружающем лесу», - делает вывод ISW. По его данным, российские десантники замечены в использовании тяжелых огнеметных систем.

Также российские силы удерживают позиции в 10 км к северо-востоку от Купянска.

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 апреля, видно, что российские войска захватили Лиман Первый и, вероятно, какое-то время оккупировали поселок», - говорится в сводке.